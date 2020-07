Governo recusa adiar entrega de auditoria sobre Novo Banco

© Igor Martins / Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 24 Julho, 2020 • 11:03

A auditoria sobre o Novo Banco vai ter de ser entregue até ao fim do mês de julho. Questionado por Catarina Martins do Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro adiantou que a Deloitte pediu ao Governo para adiar a entrega da auditoria ao Novo Banco, mas "o pedido de prorrogação do prazo foi recusado pelo ministro das Finanças, João Leão".

"Relativamente ao Novo Banco, o auditor que está a elaborar a auditoria pediu uma prorrogação do prazo, e essa prorrogação do prazo foi recusada pelo ministro de Estado e das Finanças que insistiu que até ao dia 31 de julho tem de ser entregue. Assim que for entregue será também enviada ao Parlamento", adiantou António Costa no debate sobre o Estado da Nação.

O tema da auditoria provocou, esta sessão legislativa, vários atritos dentro do Governo e com o Bloco de Esquerda levando mesmo o primeiro-ministro a afirmar, num primeiro momento que não seriam feitas injeções no Novo Banco, sem que o resultado da auditoria fosse conhecido, quando, afinal, o ministério da Finanças já tinha dado autorização para o pagamento.