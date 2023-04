Governo revê em alta taxa de inflação para 5,1% este ano

O ministro das Finanças, Fernando Medina © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 17 Abril, 2023 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de inflação vai cair para 5,1% este ano, acima dos 4% estimados em outubro, antes de se reduzir para 2,9% em 2024, prevê o Governo no Programa de Estabilidade (PE) esta segunda-feira apresentado.

O cenário macroeconómico do PE para o período 2023-2027, que o executivo português submete à Comissão Europeia e ao parlamento, prevê uma trajetória descendente do Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC).

No entanto, os 5,1% para este ano significam uma revisão em alta face aos 4% previstos em outubro no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), e comparam com os 5,5% apontados pelo Banco de Portugal (BdP) e os 5,9% pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Já entre as principais instituições económicas internacionais, a Comissão Europeia prevê uma taxa de 5,4%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 5,7% e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de 6,6%.