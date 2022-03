Governo revê em baixa défice de 2022 para 1,9% do PIB

© Photo by Markus Spiske on Unsplash

O Governo reviu esta sexta-feira em baixa a estimativa do défice orçamental deste ano para 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo a informação enviada a Bruxelas.

No Procedimento por Défice Excessivo, divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a previsão do défice orçamental para 2022 é de 1,9%, abaixo dos 3,2% previstos na proposta do Orçamento do Estado para 2022 chumbada, entregue em outubro.

"Para o ano corrente (2022), as estimativas da capacidade/necessidade líquida de financiamento, da dívida bruta e do PIB nominal são da responsabilidade do Ministério das Finanças, tendo por base o cenário macroeconómico e orçamental que será apresentado no Programa de Estabilidade de 2022", refere a nota do INE.