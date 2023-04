Governo revê em baixa défice deste ano para 0,4%

O ministro das Finanças, Fernando Medina © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 17 Abril, 2023 • 12:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo prevê que o défice orçamental se situe em 0,4% este ano, abaixo dos 0,9% inscritos no Orçamento do Estado, anunciou esta segunda-feira o ministro das Finanças, na apresentação do Programa de Estabilidade (PE).

O cenário macroeconómico do PE para o período 2023-2027, que o executivo português remete à Comissão Europeia e ao parlamento, melhora assim a projeção para o défice, após um resultado melhor do que o esperado em 2022.

O Governo prevê que o défice iguale os 0,4% registados em 2022, o que compara com a projeção de 0,9% inscrita no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), submetida em outubro.

A atualização do cenário macroeconómico do Governo compara com as previsões para este ano do Conselho de Finanças Públicas (CFP) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de um défice de 0,6% e do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 1,2%.

O documento será debatido no próximo dia 26 de abril no parlamento.