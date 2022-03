Governo suspende taxa de carbono. Autovoucher mantém-se até mercado estabilizar

Valongo, 07/03/2022 - Corrida às bombas de combustível para abastecimento devido ao aumento da gasolina e gasóleo. (Leonel de Castro/ Global Imagem) © Leonel de Castro/Global Imagens

António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, anunciou esta sexta-feira novas medidas do Governo para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. Entre as três principais medidas está suspensão da taxa de carbono até, pelo menos, 30 de junho de 2022.

As restantes medidas são um "mecanismo que impede o estado de ter receita adicional de IVA com o preço dos combustíveis, sendo esse aumento devolvido por via do ISP" e a subsidiação mensal do aumento do preço dos combustíveis correspondente a um desconto de 0,40 cêntimos por litro num depósito de 50 litros.

No que toca ao autovoucher, mais de 420 mil portugueses inscreveram-se na última semana. O Governo garantiu que a medida se vai manter até o mercado estabilizar e será avaliada regularmente.