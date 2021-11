Governo vai falhar os prazos para as obras do programa Ferrovia 2020

A falta de recursos humanos é um dos fatores que tem dificultado a execução do Ferrovia 2020 © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Governo vai falhar os prazos para as obras do Ferrovia 2020, e, desta forma, Portugal perde direito aos fundos comunitários a que se tinha candidatado.

O jornal Público teve acesso ao documento sobre o acordo de parceria do Portugal 2030, e adianta que a modernização das linhas de Cascais e do Douro são duas das que não vão ser concretizadas a tempo.

A modernização do troço entre Marco de Canaveses e a Régua, na linha do Douro, deveria ter ficado concluída no ano passado, mas o concurso público ainda nem sequer foi lançado, o que significa que é impossível terminar a obra antes de 2024.

A complexidade dos trabalhos de modernização da linha de Cascais levou a que surgissem imprevistos que explicam os atrasos na obra, que agora vai ser paga pelo Portugal 2030, lê-se no acordo de parceria do programa.

A modernização do troço que liga Torres Vedras às Caldas da Rainha, na linha do Oeste, e, no Algarve, a ligação entre Tunes e Lagos, são outras obras que deveriam ser pagas pelo Ferrovia 2020. No entanto, ainda não saíram do papel, embora o Governo acredite que podem ficar prontas nos próximos dois anos.

Já em curso mas com os prazos a derrapar estão as obras da linha da Beira Alta e a construção de uma linha de mercadorias e de alta velocidade entre Évora e Elvas.

A falta de recursos humanos é um dos fatores que tem dificultado a execução do Ferrovia 2020, explica fonte do Ministério das Infraestruturas ao Público.