Governo vai propor o aumento das bolsas de estágio dos jovens licenciados para 878 euros

Ana Mendes Godinho © LUSA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 03 Setembro, 2021 • 08:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai propor um aumento de 88 euros no valor das bolsas de estágio de jovens licenciados ao abrigo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). De acordo com o jornal Público, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, quer fazer subir esse rendimento de 790 euros para os 878 euros.

Está agendada para esta sexta-feira a reunião de Concertação Social, onde o tema estará em cima da mesa, e a agenda do trabalho digno será debatida pelo Governo e pelas centrais sindicais e confederações patronais.

Ana Mendes Godinho propõe aumentar as bolsas dos licenciados de uma quantia equivalente a 1,8 Indexante dos Apoios Sociais para dois IAS, conseguindo, dessa forma, uma diferença de 159 euros, em comparação com o ano 2019, pré-pandemia, em que o montante só chegava aos 719 euros.