Governo vê dívida pública a cair para 107,5% este ano e abaixo dos 100% em 2025

O ministro das Finanças, Fernando Medina © Rodrigo Antunes/Lusa

O rácio da dívida pública vai reduzir-se para 107,5% este ano e fixar-se abaixo dos 100% em 2025, segundo as previsões macroeconómicas no Governo no Programa de Estabilidade (PE), esta segunda-feira divulgadas.

O cenário macroeconómico do PE para o período 2023-2027, que o executivo português submete à Comissão Europeia e ao parlamento, explicado hoje em conferência de imprensa pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, revê em baixa a previsão do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), quando apontava para peso da dívida pública de 110,8% este ano.

O Ministério das Finanças prevê agora que o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) caia de 113,9% em 2022 para 107,5% este ano e para 103% em 2024, baixando para 99,2% em 2025.

Para 2026 prevê um rácio de 95,6% e para 2027 de 92%, o que significa uma redução de 22 pontos percentuais (p.p.) entre 2022 e 2027.

A previsão para este ano fixa-se abaixo dos 109,2% previstos pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP) e dos 109,9% estimados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), bem como os 112,4% do Fundo Monetário Internacional (FMI).