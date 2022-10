"Grande empresa" na Maia interessada em contratar trabalhadores despedidos da Adidas

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

O presidente do Conselho de Administração do Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (TecMaia), Fialho de Almeida, revelou esta quarta-feira que há pelo menos uma empresa no local interessada em contratar parte dos 300 trabalhadores que vão ser despedidos pela Adidas.

Em declarações à TSF, o responsável assinalou que "seguramente uma grande empresa" está disponível, mas adianta até presumir que "haja mais".

"Tive há bem pouco tempo uma reunião com a CEO da empresa na TecMaia e manifestou interesse em arrendar bastante mais espaço do que aquele que agora tem", o que, explica Fialho de Almeida, significa "naturalmente que há de admitir bastantes mais trabalhadores".

Sem adiantar um número em concreto, o responsável aponta para "um mínimo na ordem da centena" de pessoas a empregar.

Na segunda-feira foi denunciado o despedimento de 300 colaboradores da Global Business Services Porto - GBS Porto, situada desde 2009 no TecMaia, no distrito do Porto, devido a "mudanças na estrutura organizacional" da empresa, que vai deslocar serviços para fora de Portugal.