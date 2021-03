Groundforce espera ter acordo com a tutela até ao fim do dia para pagar salários em atraso

© LUSA

A administração da Groundforce espera conseguir ainda esta quarta-feira um acordo com o Ministério das Infraestruturas. E, se isso acontecer, os salários de fevereiro poderão ser pagos já esta quinta-feira.

O presidente da Groundforce, Alfredo Casimiro, manifestou essa convicção esta manhã. O empresário dono Pasogal, a maior acionista da Groundforce, diz que esse cenário depende de um acordo que ainda esta quarta-feira espera celebrar com a tutela.

"Acreditamos que até ao final do dia cheguemos a um acordo escrito com o Ministério das Infraestruturas e Habitação e a Pasogal, no sentido de desbloquear uma verba de seis milhões de euros", sustenta.

O empresário sublinha que a empresa tem "capacidade financeira para um aumento de capital, mas que esse aumento de capital tem de ser analisado e discutido em assembleia geral com os três sócios".

Quanto aos ordenados em atraso garante que "se hoje estiver assinado o acordo, amanhã teremos a situação [dos ordenados] resolvida".