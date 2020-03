Há creches e ATL a cobrar valores indevidos durante a quarentena

Por TSF 31 Março, 2020 • 21:38 Partilhar este artigo Facebook

A Associação de Defesa do Consumidor (Deco) alerta que há creches, colégios privados e ATL a cobrarem valores indevidos referentes a alimentação, transporte e atividades extracurriculares. De acordo com a jurista da Deco, Carolina Gouveia, esta é uma "cobrança indevida".



Em declarações ao Dinheiro Vivo , a jurista diz, no entanto, que apesar do encerramento destes estabelecimentos, no âmbito do estado de emergência, as mensalidades são legítimas, sublinhando que "correspondem, na maior parte dos casos, a valores anuais de matrícula que foram simplesmente divididos em prestações mensais".



Além de recomendar às famílias que apresentem reclamações, a jurista alerta que os pais devem, antes de tudo, consultar o regulamento dos estabelecimentos.