Há empresas a pagar dez vezes mais pela fatura de energia

Há uma empresa de papel cujos custos da energia aumentaram para 3 mil euros/hora, denunciam empresários

O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) garante que há empresas a suspenderem a sua atividade ou a não aceitarem novas encomendas, devido à incerteza e ao aumento dos custos de produção que estão a resultar da guerra.

Luís Miguel Ribeiro revela que os setores que estão a ser mais afetados são a cerâmica e vidro, "onde algumas empresas já encerraram os fornos", mas também empresas do setor têxtil, da transformação da pasta de papel, dos cabos e de outros setores que estão com aumentos brutais na fatura energética".

O presidente da AEP dá o exemplo de uma empresa que "para a mesma produção em 2022 tinha previsto um orçamento de 2 milhões e 200 mil euros nos custos de energia e já teve que rever para 13,2 milhões". Luís Ribeiro conta ainda o caso de outra empresa de pasta de papel e produtos como guardanapos e rolos de papel higiénico em que "o custo da energia é de 3 mil euros/hora, aumentou 12 vezes desde setembro para cá", garante. "São empresas que estão a ter aumentos brutais", não só no custo da energia mas também nos transportes e nas matérias-primas.

O Presidente da AEP considera que as medidas anunciadas pelo Governo, nomeadamente a descida da taxa do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos não são suficientes e apresenta quatro medidas que considera serem urgentes. Passam pela reorientação dos dinheiros do PRR para ajudar na fatura energética das empresas, a redução da carga fiscal sobre os produtos energéticos, bem como o apoio à tesouraria das empresas, por exemplo com a linha Retomar. Os empresários pretendem ainda que o Governo permita novamente às empresas mais afetadas voltar ao sistema de lay-off. Defende que "nos casos em que as empresas têm que reduzir ou suspender momentaneamente a sua atividade, mas não querem perder os recursos humanos, as pessoas continuem a ser remuneradas".

A Associação Empresarial de Portugal coloca estas propostas à consideração do Governo, mas gostava de vê-las rapidamente implementadas.