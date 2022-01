Há pensionistas a receber menos do que em 2021

© Gustavo Bom/Global Imagens (arquivo)

Há relatos de pensionistas que, na passada segunda-feira, constataram ter recebido uma reforma inferior à que recebiam em 2021. Na terça-feira, uma nota no site da Segurança Social confirmava que o aumento anual já tinha sido pago a 2,3 milhões de pensionistas.

O que aconteceu, e "acontece todos os anos", como explicou o Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, à TSF é que há pensionistas cujo rendimento se enquadra nas margens superiores dos escalões de retenção na fonte. Para estes, o aumento da pensão implicou uma subida de escalão. Na prática, o aumento acabou por ser anulado pela retenção na fonte, que foi superior.

Gabriel Bastos confirmou este cenário, mas garantiu que afeta apenas um universo residual de pensionistas: "São cerca de 1%". Além disso, explicou o governante, se é certo que, mensalmente, estes reformados vão receber menos que o que recebiam no ano passado, a devolução, e o aumento, acabam por ter lugar anualmente, em sede de IRS.

A explicação reside no facto das tabelas de retenção na fonte, ao contrário do que acontece com as taxas de IRS, não terem um caráter progressivo.