Por Nuno Guedes 29 Maio, 2020 • 11:37

Há seis anos que os preços não caíam tanto em Portugal. O Instituto Nacional de Estatística (INE) diz que o Índice de Preços no Consumidor desceu 0,72% em maio, na variação homóloga.

Na prática, segundo o INE, os preços estão hoje 0,7% mais baixos do que há um ano.

Em abril a descida já era visível (-0,22%), mas aprofundou-se em maio. Uma descida que acontece em grande parte à custa dos produtos energéticos. Recorde-se que os últimos dois meses registaram uma forte descida no preço dos combustíveis com a queda do valor do petróleo nos mercados internacionais.

Se olharmos para a série longa do INE, a última vez que o Índice de Preços no Consumidor tinha caído tanto tinha sido em julho de 2014 (-0,87%).