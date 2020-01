Pires de Lima esteve no programa Bloco Central © Orlando Almeida/Global Imagens

Por Cátia Carmo 24 Janeiro, 2020 • 19:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Pires de Lima admite, sobre o caso Luanda Leaks, que não está surpreendido com as notícias que têm vindo a público na última semana. O ex-ministro da Economia admite que houve, em Portugal nos últimos anos, algum exagero na subserviência dos Governos do PS, mas também do PSD e CDS, em relação ao antigo regime angolano.

"Do ponto de vista do Governo terá, por vezes, havido alguns exageros de subserviência política a algumas figuras do regime de Angola, tanto por parte de Governos socialistas como de Governos do PSD e CDS. Não estou a ver como Portugal poderia ter tido um comportamento institucional diferente com o Estado angolano nos últimos 20 anos", explicou António Pires de Lima, no programa da TSF Bloco Central desta semana.

O ex-ministro da Economia referiu saber por "experiência própria" que, em muitos negócios, as parcerias entre empresas nacionais e angolanas são impostas.

"A Unicer ainda hoje está para construir uma fábrica de cerveja em Angola porque não aceitou algumas imposições que lhe procuraram fazer. Impostas até pela própria lei angolana, que obrigava os investimentos em Angola a serem feitos em parceria com sócios locais, muitas vezes com a maioria do capital a pertencer a esses sócios", acrescentou o ex-ministro da Economia.