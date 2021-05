Humberto Pedrosa não reforça capital na TAP. Fica com menos de 2%

Humberto Pedrosa vê assim a posição indireta na companhia cair de 22,5% para 1,8% © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Hugo Neutel 25 Maio, 2021 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Humberto Pedrosa não mostrou disponibilidade para reforçar a posição na TAP. A informação é confirmada pelo ministério das Finanças à TSF. Não houve "disponibilidade privada para participar nos aumentos de capital, no tempo e na dimensão indispensáveis para assegurar a continuidade da atividade e garantir o equilíbrio de balanço da empresa", esclarece fonte oficial do gabinete de João Leão.

Nas contas da TSF, Pedrosa vê assim a posição indireta na companhia cair de 22,5% para 1,8%.

O ministério esclarece que a injeção de 462 milhões de euros de ajuda intercalar era "indispensável para a tesouraria da TAP, SA num momento em que se começa a assistir a uma gradual retoma da procura", sendo "dirigida a compensar as perdas ocorridas no âmbito do transporte aéreo durante o período de 1 de maio a 30 de junho de 2020".

Ouça a reportagem TSF 00:00 00:00

Com a injeção, a TAP SA, que era detida a 100% pela TAP SGPS, passou a ter mais um acionista: o Estado. A SGPS já era detida pela República a 72,5%, com Humberto Pedrosa a ser dono de 22,5%. Os trabalhadores tinham 5%.

O governo confirma que com o aumento de capital de 41,5 milhões de euros para 503,5 milhões de euros, "a TAP SGPS passa a deter 8% da TAP SA".