IAPMEI dá luz verde ao pagamento de 1,4 milhões de euros no programa Adaptar

Por Raquel de Melo 26 Maio, 2020 • 15:35

O presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) garantiu, esta terça-feira, que, só no período da pandemia da Covid-19, foram pagos 177 milhões de euros às empresas que já tinham projetos aprovados, incluindo os já encerrados. Ouvido esta manhã no Parlamento pelos deputados da Comissão de Economia, Nuno Mangas considerou que a Agência foi capaz não só de executar novas ferramentas, como de acelerar os projetos que já tinham luz verde.

"De 16 de março a 22 de maio, o IAPMEI pagou no âmbito da sua carteira de projetos 127 milhões de euros que englobaram 1717 empresas. Depois nos projetos já encerrados diferimos automaticamente 50 milhões de euros correspondentes a 443 empresa. Ou seja, no total estamos a falar de 177 milhões de euros e 2160 empresas apoiadas por esta via", referiu. Valores considerados, ainda assim, aquém do necessário por parte dos grupos parlamentares da oposição, tendo em conta a situação de emergência vivida pelas empresas.

Durante a audição, Nuno Mangas explicou também que, no âmbito dos sistemas de incentivos, os vários organismos que garantem financiamento a empresas (entre os quais o AICEP e o Turismo de Portugal) pagaram desde o início do ano ao todo 329 milhões de euros (contra os 196 milhões de euros do ano passado), dos quais perto de 60% foram pagos através do IAPMEI.

Além da criação de novos prazos nos concursos existentes, o presidente do IAPMEI fez questão de destacar os resultados da criação de novas ferramentas por causa da pandemia: um programa dedicado à Covid-19 e o programa Adaptar em vigor há poucos dias.

"Hoje é o sétimo dia útil depois de este concurso ter aberto e já foram dadas ordens de pagamento de 1'4 milhões de euros e já estão aprovados 4419 projetos", salientou, acrescentando que, em relação a este sistema de incentivos, foi reduzido para apenas 5 dias o tempo de resposta garantido pelo IAPMEI.