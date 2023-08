Iberdrola não vai recorrer de chumbo de Central Solar no Algarve

A empresa garante que descartou áreas próximas a centros urbanos, áreas protegidas e agrícolas © Rafa Rivas/AFP (arquivo)

Depois da Central Fotovoltaica que a Iberdrola pretendia instalar no Algarve ter recebido uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) desfavorável por parte da Comissão de Avaliação liderada pela Agência Portuguesa do Ambiente, a empresa espanhola vem afirmar que a sua localização foi condicionada pelo Governo, que leiloou os pontos de conexão elétricos.

"Além disso, o promotor foi obrigado a instalar um sistema de bateria com capacidade de 20% da capacidade de injeção alocada", adianta. "Com base nesta condição, foi elaborado um estudo prévio ao Estudo de Impacto Ambiental para escolher o local com menor impacto em termos de património, sistemas ecológicos ou recursos hídricos (não ocupando, por exemplo, áreas de recarga máxima do aquífero existente)", sublinha a elétrica espanhola.

Esta Central ficaria instalada em Tavira, mas teria uma linha elétrica e subestações espalhadas por mais 3 concelhos: Olhão, S. Brás de Alportel e Faro.

A Iberdrola garante que descartou áreas próximas a centros urbanos, áreas protegidas e agrícolas.

"Nestas condições, optou-se pelo local com menos impactos ambientais, devido à complexidade do meio envolvente, elaborando-se uma análise de Condições de Condicionamento Maiores prévias ao Estudo de Impacto Ambiental num raio de 15km (distância máxima viável para o traçado do Muito Linhas de Alta Tensão) do terminal concedido", acrescenta a Iberdrola em resposta à TSF.

A empresa considera que a área apresentada no Estudo de Impacto Ambiental é mesmo a única que poderia minimizar ao máximo todos os impactos. Por esse motivo, embora o assunto ainda esteja na fase de "audiência de interessados", a Iberdrola garante que não irá apresentar recurso à Agência Portuguesa do Ambiente, abandonando o projeto.

O projeto da Central Fotovoltaica de Estoi com 87 MWp de capacidade e 14 MW de armazenamento com baterias, localizado no concelho de Tavira é resultante do leilão solar de 2020 convocado pelo Governo.