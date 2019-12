Imposto ligado à máquina. Governo taxa fabricantes de dispositivos do SNS

© Leonardo Negrão / Global Imagens

A versão preliminar do Orçamento à qual a TSF teve acesso determina a aprovação do "regime que cria uma contribuição extraordinária dos fornecedores do SNS de dispositivos médicos".

O imposto incide sobre os "fornecedores do SNS de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro".

A contribuição "incide sobre o valor total das aquisições de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro às entidades do SNS, deduzido do imposto sobre o valor acrescentado".

O "imposto ligado à máquina" tem três escalões e taxas: 4% para valores acima de 10 milhões de euros; 2,5% para montantes entre cinco e dez milhões; e 1,5% para valores entre um e cinco milhões.