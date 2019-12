Imposto Único de Circulação com "agravamento em toda a linha"

Nos veículos matriculados após 30 de junho de 2007 com cilindrada até 1.250 centímetros cúbicos, a componente da cilindrada será de 29,39 euros © Leonel de Castro/Global Imagens

O governo atualizou as tabelas do Imposto Único de Circulação à taxa de inflação de 0,3%. O aumento representa, para Amílcar Nunes, da EY, um "agravamento generalizado das taxas aplicáveis em toda a linha, tanto nos veículos movidos a gasolina como nos veículos a gasóleo". O especialista entende que nas medidas constantes do Orçamento "não existem alterações de fundo, existe a preocupação do agravamento ao abrigo do princípio do utilizador-pagador."



"Com os dados que existem", sublinha, "temos um agravamento em linha com a taxa de inflação".



Nos veículos matriculados após 30 de junho de 2007 com cilindrada até 1.250 centímetros cúbicos, a componente da cilindrada será de 29,39 euros, uma subida de nove cêntimos em relação ao valor atual. A componente do CO2 passa de 60,10 para 60,28 euros.

Nos veículos posteriores a 2007 mas com cilindradas entre 1250 e 1750 cm3 a componente da cilindrada resulta numa taxa de 58,97 euros (atual: 58,79 euros). A componente ambiental passa de 90,06 para 90,33 euros.