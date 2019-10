"Incerteza inaceitável." NOS contra consulta pública do concurso para o 5G

© Photo by Mario Caruso on Unsplash

A NOS considera que a consulta pública do concurso para atribuição de licenças 5G, divulgada esta quarta-feira pelo regulador Anacom, mantém "uma incerteza inaceitável" e aponta que o calendário proposto é "manifestamente curto", disse fonte oficial à Lusa.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou na terça-feira e divulgou esta quarta-feira o projeto de decisão para a atribuição de frequências, incluindo as que serão usadas no 5G (quinta geração móvel), através de leilão.

De acordo com o calendário indicativo proposto pela Anacom, o início do leilão de atribuição das licenças para o 5G decorrerá em abril do próximo ano (2020), estando o seu encerramento previsto para junho, pelo que a conclusão dos procedimentos de atribuição de DUF [direitos de utilização de frequência] será entre junho e agosto.

"No que respeita ao concurso, a consulta pública não responde às principais questões, mantendo uma incerteza inaceitável", disse fonte oficial da operadora de telecomunicações à Lusa.

"O projeto de decisão enuncia um conjunto de orientações genéricas, sem avançar com nenhuma opção concreta acerca dos principais elementos do concurso, como por exemplo limites à atribuição, obrigações associadas, preço, regras de reserva, revisão de taxas de espectro, regras do processo de atribuição", entre outros, prosseguiu fonte da NOS.

"Portanto, estamos perante mais um adiamento. E a isto acresce a incerteza associada ao espectro ainda atribuído a outros operadores", que "em nada beneficiam a certeza regulatória e a celeridade do processo", criticou a empresa.

Por isso, "apesar de ter saído uma consulta, os timmings [prazos] continuam, a nosso ver, comprometidos", rematou.

Relativamente ao calendário proposto, "o prazo parece-nos manifestamente curto e nada benéfico para a decisão ponderada que é preciso tomar. Deveria ter começado mais cedo e deve durar mais tempo", considerou a NOS.

Isto porque "a atribuição de espectro tem repercussões nacionais relevantes relacionadas com o cumprimento dos desígnios europeus e nacionais e não pode ser tratada com leviandade", disse fonte oficial.