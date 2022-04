Indústria de laticínios pede aumentos dos preços para garantir sustentabilidade do setor

Industriais alegam que custos em bens como matérias-primas, embalagens e energias ao longo da cadeia não são sustentáveis © Direitos Reservados

Por Lusa 07 Abril, 2022 • 14:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional dos Industriais de Laticínios (ANIL) alertou, esta quinta-feira, para o "grande desespero" da indústria por não conseguir "repercutir nos seus preços de venda os importantes aumentos de custos", instando as cadeias a aumentarem os preços no consumidor.

"Assumindo as suas responsabilidades enquanto atores últimos da fileira, terão que considerar a absoluta necessidade de subida de preços, particularmente ao nível das marcas de distribuição, traduzindo-o em valor aceitável pelo consumidor", refere a ANIL, dirigindo-se às cadeias de grande distribuição.

"As cadeias de distribuição, nomeadamente a cadeia LIDL, não podem continuar a assistir passivamente ao previsto desaparecimento da produção nacional, não acompanhando o esforço já suportado pela indústria do aumento dos custos de produção", reforça a associação.

De acordo com a ANIL, a política de desvalorização dos produtos lácteos vai deixar a indústria "sem capacidade de fazer face aos seus compromissos de abastecimento do mercado nacional".

A ANIL refere que a não transmissão dos aumentos de custos em bens como matérias-primas, embalagens, energias ao longo da cadeia "não é sustentável".

"A curto prazo levará ou à falência de muitas empresas, com as evidentes consequências sociais para os seus trabalhadores e com real impacto no abastecimento de laticínios nacionais ao mercado", avisou a associação, que colocou ainda em cima da mesa o "retrocesso dos aumentos do preço do leite já realizado aos produtores, com consequências obviamente nefastas ao nível da produção de leite e à sobrevivência dos próprios produtores".

A ANIL aponta que há uma "total falta de respeito pelos esforços que a indústria está a fazer para manter a produção e a atividade da fileira do leite em Portugal", acrescentando que desde outubro de 2021 foram registados aumentos de 9,5 cêntimos por litro na aquisição de leite aos produtores -- "um aumento superior a 30%".