INE confirma abrandamento da inflação em maio para 4%

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou, esta quarta-feira, o Índice de Preços no Consumidor que confirmou o abrandamento da inflação para os 4% em maio.

De acordo com o instituto, este valor é explicado em parte "pelo efeito de base resultante do aumento de preços da eletricidade, do gás e dos produtos alimentares verificado em maio de 2022".

Além disso, a medida IVA zero num conjunto de bens alimentares essenciais também contribuiu para este abrandamento, "estimando-se um impacto sobre a variação do IPC total de cerca de 0,8 p.p".

Em abril a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor tinha-se fixado em 5,7%, taxa superior em 1,7 pontos percentuais à do mês de maio.

O INE refere ainda que o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 5,4%, contra 6,6% em abril.

A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -15,5%, contra -12,7% no mês precedente e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 8,9%, contra 14,1% no mês anterior.

A variação mensal do IPC foi -0,7% (contra 0,6% no mês precedente e 1,0% em maio de 2022).

A variação média dos últimos doze meses foi 8,2%, contra 8,6% em abril.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 5,4%, valor inferior em 1,5 pontos percentuais ao registado no mês anterior e inferior em 0,7 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a zona euro (em abril, esta diferença foi 0,1 pontos percentuais).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 7,3% em maio (contra 8,2% em abril), superior à taxa correspondente para a zona euro (estimada em 6,9%).

O IHPC registou uma variação mensal de -0,4% (contra 1,3% no mês anterior e 1,0% em maio de 2022) e uma variação média dos últimos doze meses de 8,8% (contra 9,0% no mês precedente).

Notícia atualizada às 11h59