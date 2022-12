Inflação abranda para 9,6% em dezembro

© Denis Lovrovic/AFP

O Instituto Nacional de Estatística (INE) estima esta sexta-feira que a inflação abrandou para os 9,6% no mês de dezembro e a taxa de variação média de 2022 é de 7,8%.

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 9,6% em dezembro, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", anuncia o INE em comunicado, referindo que os dados finais vão ser publicados a 11 de janeiro.

A confirmar-se esta estimativa rápida do INE trata-se da terceira descida da inflação em ano e meio, depois de agosto e novembro terem registado os únicos recuos da variação homóloga do IPC desde junho de 2021.

No mês de outubro, a taxa de inflação de 10,1% foi a mais alta desde maio de 1992.

© INE

Já o indicador de inflação subjacente "terá registado uma variação de 7,3% (7,2% no mês precedente), taxa mais elevada desde dezembro de 1993".

O INE estima que "a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para 20,9% (24,7% no mês anterior) enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 17,6% (18,4% em novembro), contrastando com a aceleração estimada nos produtos alimentares transformados, que terão registado uma variação de 17,5% (16,8% no mês precedente)".

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, terá registado uma variação homóloga de 9,8% em dezembro, que compara com 10,2% no mês anterior.