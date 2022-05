Inflação atinge o valor mais alto desde fevereiro de 1993 nos 8,0% em maio

© Leonardo Negrão / Global Imagens

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 8,0% em maio, face aos 7,2% de abril, o valor mais alto desde fevereiro de 1993, avançou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo instituto estatístico, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 8,0% em maio (7,2% em abril)".

"Trata-se do valor mais elevado registado desde fevereiro de 1993", sublinha.

Inflação na zona euro com novo recorde

Também a taxa de inflação homóloga atingiu um novo máximo de 8,1% em maio, segundo uma estimativa rápida divulgada pelo Eurostat.



A taxa de inflação homóloga de maio compara-se com os 7,4% de abril e a subida deve-se, principalmente, ao aumento dos preços da energia (39,2%), seguindo-se o setor da alimentação, álcool e tabaco (7,5%), o dos bens industriais não energéticos (4,2%) e o dos serviços (3,5%).



A taxa de inflação na zona euro e UE tem vindo a acelerar desde junho de 2021, puxada pela subida dos preços dos combustíveis, e a atingir valores recorde desde novembro.