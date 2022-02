Inflação bate recorde de dez anos

© Oscar del Pozo / AFP

Por José Milheiro 10 Fevereiro, 2022 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), que publica esta quinta-feira o índice de preços no consumidor (IPC), "a variação homóloga do IPC foi 3,3% em janeiro de 2022, registando a taxa mais elevada desde fevereiro de 2012".

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,3% em janeiro de 2022, taxa superior em 0,6 pontos percentuais à observada no mês anterior.

Se no IPC forem retirados os produtos alimentares não transformados e os produtos energéticos temos o indicador de de inflação subjacente que em janeiro de 2022 "registou uma variação homóloga de 2,4%, taxa superior em 0,6 ponto percentuais à registada em dezembro de 2021", destaca o INE.

"O agregado relativo aos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de 12,1%, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 3,4%, revela.