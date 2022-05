Inflação em Portugal atinge os 7,2% em abril, valor mais alto em 29 anos

© Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

A variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) foi de 7,2% em abril, acima dos 5,3% do mês anterior e o valor mais alto desde março de 1993, confirmou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou, registando uma variação de 5,0% (3,8% em março).