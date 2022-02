Inflação galopa em fevereiro. Valores ainda não refletem o impacto da guerra na Ucrânia

© Rui Coutinho / Arquivo

De acordo com o INE, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 4,2% em fevereiro" quando em janeiro foi de 3,3%.

© INE

Estes valores ainda não refletem o impacto da guerra na Ucrânia mas acomodam as subidas do preço da energia.

"Estima-se que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos se situe em 14,9% (12,1% no mês de janeiro) enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 3,8% (3,4% em janeiro)", sublinha o INE.

Assim, "o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 3,2% (2,4% no mês anterior)".