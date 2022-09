Inflação: Jonet apela a medidas de apoio para classe média, reformados esperam aumentos

© Erdem Sahin/EPA

Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, apela ao Governo que não se esqueça da classe média, em muitos casos mais afetada pela subida do custo de vida do que as famílias ais desfavorecidas que já têm acesso a vários apoios.

"Estas famílias todas têm menos benefícios do que muitas famílias carenciadas - que conseguem ter acesso a mais apoios - por isso acabam por ficar numa situação muito mais desvantajosa", aponta, em declarações esta segunda-feira no Fórum TSF.

Isabel Jonet apela a apoios para a classe média 00:00 00:00

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome lembra que as "pessoas que tinham uma vida boa, e tinham a expectativa de ter uma vida boa, vão ter grandes dificuldades para conseguir acomodar estes acréscimos todos, mais o acréscimo da taxa de juro que faz uma prestação da casa em que têm de viver".

Por sua vez, a presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados sublinha que também os idosos estão passar por dificuldades devido ao aumento do custo de vida.

Maria do Rosário Gama aguarda, por isso, que o Governo suba as pensões, "desde que este aumento não corresponda a um adiantamento - como já foi noticiado - daquilo que vai ser pago a partir de janeiro, porque a alimentação está com uma inflação muito superior".

"Há necessidade - porque as pessoas já estão a passar necessidades - de um reforço agora, de 2,5%", defende, além de outras medidas, como a redução do IVA da eletricidade e do gás, "são muito importantes para reduzir as faturas que neste momento são muito difíceis de pagar".