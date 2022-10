Inflação na zona euro revista em baixa para recorde de 9,9% em setembro

© Ramon Van Flymen/EPA

A taxa de inflação anual da zona euro foi de 9,9% em setembro, divulgou esta quarta-feira o Eurostat, uma ligeira revisão em baixa face à primeira estimativa (10,0%), mas chegando, ainda assim, a um novo máximo da série.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço estatístico europeu, os 9,9% de inflação anual na zona euro comparam-se com os 3,4% do mesmo mês de 2021 e os 9,1% de agosto.

Na União Europeia (UE), a taxa de inflação anual foi de 10,9%, em setembro, um novo máximo que se compara com os 3,6% homólogos e os 10,1% de agosto.

A taxa de inflação na zona euro tem vindo a acelerar desde junho de 2021, principalmente devido à subida dos preços da energia, e a atingir valores recorde desde novembro de 2021.