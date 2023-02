Inflação recua pela 3.ª vez consecutiva para 8,4% em janeiro

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) diminuiu, pela terceira vez consecutiva, para 8,4% em janeiro, taxa inferior em 1,2 pontos percentuais à do mês anterior, informou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa é superior em 0,1 pontos percentuais ao valor da estimativa rápida divulgada a 31 de janeiro, embora a diferença tenha sido efetivamente de apenas 0,03 pontos percentuais", refere o INE.

Em janeiro, o indicador de inflação subjacente (IPC excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 7,0%, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à registada em dezembro.

A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu, também pela terceira vez consecutiva, para 7,1% (20,8% no mês precedente), destacando-se a diminuição de preços da eletricidade.

Pelo contrário, o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 18,5% (valor superior em 0,9 pontos percentuais ao registado no mês anterior).