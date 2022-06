Inflação sobe para 9,2% em abril na OCDE. Preços de alimentos e serviços disparam

Os preços dos serviços também aceleraram na maioria dos países © Mufid Majnun/Unsplash

Por Cátia Carmo 02 Junho, 2022 • 11:01

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) aumentou para 9,2% no passado mês de abril, quando em março era de 8,8%. Com exceção para o setor dos alimentos e energia, a inflação anual subiu para 6,3% em abril, face aos 5,9% registados em março deste ano.

No entanto, a inflação continua a aumentar no setor dos produtos alimentares da OCDE, atingindo os 11,5% em abril, quando em março era de 10%. Os preços dos serviços também aceleraram na maioria dos países: 4,4% em abril em 33 países da OCDE.

"Estes aumentos nos preços dos produtos alimentares e serviços foram parcialmente compensados por uma desaceleração temporária dos preços da energia para 32,5% em abril de 2022, menos 1,2 pontos percentuais do que em março", pode ler-se no comunicado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

A evolução dos preços, segundo a mesma nota, "variou um pouco entre os países". Nove membros da OCDE registaram taxas de inflação de dois dígitos, com as taxas mais elevadas a registarem-se na Turquia e Estónia. Em contrapartida, a inflação caiu em cinco países da OCDE, incluindo Itália, Espanha e EUA.