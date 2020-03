Iniciativa das operadoras devido à Covid-19: 10GB de dados e canais de desporto

A subscrição da oferta é válida até 31 de março © Pixabay

As operadoras Meo, NOS e Vodafone vão fornecer serviços de internet e emissão de canais aos clientes, novos e atuais, que subscreverem a oferta, a iniciar-se a 17 de março. Esta iniciativa surge com o intuito de facilitar o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de contágio com o novo coronavírus, de acordo com o comunicado conjunto das três empresas.

Esta oferta de "10GB de dados aos seus clientes de serviço telefónico móvel" estende-se por 30 dias e dirige-se a todos os clientes, quer sejam empresas ou particulares.

É possível subscrever a oferta através da aplicação (app) de cliente ou no site de cada uma das operadoras de 17 a 31 de março. O serviço será gratuito por um período de 30 dias desde a data da subscrição.

