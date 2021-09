Inquérito conclui que mais de 90% dos empresários querem alívio no IRS

© Pixabay

Para fazer crescer o país, o governo deve alterar os principais impostos. É esta a conclusão de um inquérito da consultora EY a responsáveis empresariais de marcas a atuar em Portugal, que dão negativa ao sistema fiscal, atribuindo-lhe uma nota de dois numa escala até cinco.

O estudo conclui que 92% dos inquiridos defendem mexidas no IRS como a melhor opção para apoiar a solidez da economia nacional, incluindo descidas das taxas, a introdução de mais escalões, e o aumento das deduções em saúde e nas despesas gerais familiares.

Dois terços consideram que o executivo deveria reduzir a carga fiscal através da eliminação de situações de acumulação de impostos, taxas e contribuições (Caso, por exemplo, do combustível, que é tributado em IVA e em Imposto sobre Produtos Petrolíferos).

Seis em cada dez quer alterações no IRC, reduzindo as taxas do imposto mas também alterações na tributação dos lucros das empresas que estimulem o investimento e a criação de emprego.

63% dos empresários que responderam ao inquérito querem a manutenção do ISV e do IUC - menos do que os quase 90% do inquérito anterior.

A maior parte dos empresários (61%) defende ainda a eliminação do adicional ao IMI para as empresas

O inquérito da EY (não se trata de uma sondagem) contou com respostas de responsáveis de 72 empresas, sobretudo nos nos setores da Indústria Transformadora (21) e Retalho e Bens de Consumo (10).

A maior parte das companhias apresenta um volume de faturação superior a 25 milhões de euros (44) e uma força de trabalho superior a 250 trabalhadores (39).