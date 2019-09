Acordo entre Ryanair e ANA permite manter base reduzida em Faro

© Regis Duvignau/Reuters

A Ryanair chegou a acordo com a ANA -- Aeroportos de Portugal para manter a base em Faro, ainda que mais reduzida, bem como de uma parte dos postos de trabalho, de acordo com uma nota enviada à agência Lusa.

Assim, a companhia aérea "confirma que chegou a um acordo com a ANA, operador do aeroporto de Faro, que poderá permitir cancelar o encerramento previsto da sua base com três aviões neste inverno", lê-se no comunicado.

"Em vez disso, a base de Faro poderá agora ser reduzida para dois aviões a partir de novembro deste ano e até março de 2020, devido ao atraso nas entregas de perto de 30 aviões Boeing Max à Ryanair", segundo a nota.

No entanto, a companhia aérea irlandesa 'low cost' salientou que a continuação da presença em Faro "poderá agora ser possibilitada pelo acordo das tripulações baseadas" nesta infraestrutura "em mudar para contratos sazonais, para refletir a natureza sazonal do tráfego de e para o Algarve".

Citado na mesma nota, Micheal O'Leary, que é agora presidente da Ryanair Holdings, adiantou que "ainda que este acordo preserve a maioria dos empregos de pilotos e tripulantes em Faro neste inverno, a redução de três para dois aviões na base deverá conduzir a uma diminuição de perto de 80 postos de trabalho no pessoal de cabine contratado".

O mesmo responsável referiu que esta redução pode ser menor, atingindo menos de 50 trabalhadores, "com alguns desses membros das tripulações a assegurar vagas em outros locais da rede da Ryanair na Europa".

O'Leary termina afirmando que "infelizmente as perdas destes trabalhos a contrato [ou seja, contratados por empresas externas ou indepedentes] são inevitáveis, devido ao atraso na entrega" dos aviões.

No dia 6 de agosto, a Lusa noticiou que a Ryanair tinha comunicado nesse dia, em Faro, que iria encerrar a base naquele aeroporto em janeiro de 2020, e despedir cerca de 100 trabalhadores, embora continuasse a ter voos para este aeroporto.

A presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, disse à Lusa nessa altura que uma diretora de recursos humanos da Ryanair tinha estado em Faro para anunciar o encerramento.

A sindicalista participava no mesmo dia numa reunião na Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), em Lisboa, para discutir os serviços mínimos de uma greve decorreu na Ryanair de 21 a 25 de agosto.

"Foi-nos dito na DGERT que não seria bem encerrar [a operação], ou seja, a base fecha, mas os voos continuam a ser feitos", salientou Luciana Passo, lembrando que a Ryanair tinha já "avisado que ia reduzir o número de pilotos e tripulantes".