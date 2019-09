Almofada financeira acima dos 20 mil milhões de euros é "valor histórico"

© Gustavo Bom/Global Imagens

Por Inês André Figueiredo e Leonor Ferreira 05 Setembro, 2019 • 14:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ultrapassou, pela primeira vez, os 20 mil milhões de euros, um valor que a secretária de Estado da Segurança Social considera "histórico".

Pub Pub

Em declarações à TSF, Cláudia Joaquim explica que este valor "representa 9,9% do PIB português" e, relativamente há quatro anos, "cerca de mais seis mil milhões de euros". "Estamos a falar de um valor que é histórico", assegura.

Pub Pub

Secretária de Estado fala num "valor histórico". Ouça as declarações de Cláudia Joaquim, entrevistada por Leonor Ferreira 00:00 00:00

A governante refere que esta subida no valor do fundo foi conseguido através de uma subida da receita e também pela diversificação das fontes, sendo que esta almofada financeira está de acordo com o que estava orçamentado, mas ainda assim faltam algumas receitas provenientes das transferências do adicional ao IMI relativas a 2017 e uma parte da receita do IRC de 2018.

Cláudia Joaquim explica as receitas que permitiram aumentar o fundo 00:00 00:00

"As receitas geradas pelos saldos anuais são o grosso das transferências para o fundo e desde 2016 foram transferidos cerca de três mil e 600 milhões de euros que justifica uma parte significativa deste reforço de mais de 40% em quatro anos do valor do fundo. Também a diversificação das fontes de financiamento foi um passo importante", explicou.

Com estes resultados, caso, em teoria, ninguém pagasse segurança social, o Estado conseguiria pagar um ano e meio de pensões.