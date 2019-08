Altice garante que Governo sabia da denúncia de contrato há duas semanas

© Rafael Marchante/Reuters

A Altice considera estranha a resposta do Governo perante a denúncia da empresa do contrato celebrado com a IPTelecom para enterrar mil quilómetros de cabos nas zonas dos incêndios.

Em comunicado, a Altice lembra que tanto a IPTelecom como o Ministério das das Infraestruturas "foram informados da decisão de denúncia do contrato nos dias 5 e 8 de agosto" e afirma que "se houve alguma instituição a desrespeitar reiteradamente as orientações do próprio Governo durante um ano e meio foi a IPTelecom".

Nada fazia prever que a Altice tomasse esta decisão.

Esta terça-feira, a Altice denunciou o contrato/protocolo que celebrou com a IPTelecom e que tinha como intuito o "estabelecimento de condições para a possibilidade de instalação de um máximo total de mil quilómetros de cabos com utilização de Canais Técnicos Rodoviários (CTR's) até ao final de 2019".

A empresa referiu que "há mais de um ano e meio" que tem aguardado uma reunião para conhecer as "condições necessárias" para a concretização do contrato, "as quais não só não foram viabilizadas, como, ainda, foi a todo o tempo obstaculizada pela Infraestruturas de Portugal (IP) e pela IPT no processo de enterramento de cabos".

Em resposta a esta decisão, o Governo emitiu uma nota onde manifestou surpresa perante a situação, acrescentando que "nada a fazia prever".

"No passado dia 8 de agosto, no seguimento de uma de várias reuniões que vinham ocorrendo entre Governo, Altice e IP sobre este assunto, foi possível chegar a um acordo entre as partes, tendo sido ultrapassadas as divergências que subsistiam até essa data, relativas a custos e condições de implementação dos termos do protocolo. Nada fazia por isso prever que a Altice tomasse esta decisão", alegou o Executivo, revelando esperar que o acordo com a Altice ainda seja assinado.

No entanto, confrontada com estas declarações, a Altice contraria o Governo e afirma que foram "solicitadas e realizadas pelo menos seis audiências com membros do Ministério da Tutela sobre a obstaculização contínua do processo de enterramento de traçado aéreo em condutas sem que desses encontros tenha resultado qualquer consequência positiva".

"A reunião de dia 8 de agosto foi o momento que a Altice Portugal encontrou para poder, junto do Secretário de Estado das Infraestruturas, denunciar o comportamento da IPTelecom, tanto no processo de enterramento de cabos em condutas, como na gravosa atuação de obstaculização às operações de reparação de avarias no território nacional por parte desta Empresa", nota a empresa.

A Altice sublinha ainda que o Governo "tem conhecimento da decisão de rescisão do contrato com a IPTelecom desde dia 5 de agosto, dia em que o Presidente Executivo da Empresa reuniu e informou o Secretário de Estado das Comunicações dessa intenção".