Altice Portugal ativa gabinete de crise com plano preventivo de contingência

A Altice Portugal ativou o gabinete de crise com plano de alerta preventivo de contingência para dar resposta à greve dos motoristas convocada para 12 de agosto, anunciou a dona da Meo.

"Há mais de três semanas que a Altice Portugal ativou o gabinete de crise, de forma a serem atempadamente elencados os procedimentos necessários para dar resposta à nova greve dos motoristas de materiais perigosos", refere a empresa.

O gabinete de crise, sublinha a dona da Meo, "desde a primeira hora está em total e estreito contacto com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEC) e com a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom)" e "pretende garantir o normal contexto de atuação das equipas operacionais da empresa".

No âmbito da declaração de reconhecimento de crise energética por parte do Governo, a Altice Portugal "acionou hoje [sexta-feira] o plano de alerta preventivo de contingência de forma a garantir a normalidade das telecomunicações e serviços críticos de interesse público", sublinha a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

"Tendo como um dos seus principais eixos estratégicos a qualidade do serviço e o foco no cliente, a Altice Portugal reafirma o seu total compromisso com todos os seus clientes, de forma a dar resposta adequada às suas diferentes necessidades", acrescenta.

A empresa refere que "medidas de exceção foram já implementadas", entre as quais 400 veículos da Altice Portugal que fazem parte das viaturas prioritárias indicadas pela Anacom, 650 edifícios técnicos da empresa com geradores devido abastecidos, o abastecimento de depósitos de combustíveis portáteis, reforço das equipas de prevenção ou ainda reforço de 'kits' de contingência para usar em caso de necessidade e a redução de viagens e deslocações ao "estritamente indispensável".

"Com estas medidas, estudadas e desenvolvidas há mais de três semanas e hoje acionadas, a Altice Portugal está preparada para dar resposta a esta situação crítica novamente vivida no país", refere.