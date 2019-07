Famílias Amorim e Soares dos Santos são as mais ricas de Portugal

Os mais ricos de Portugal detêm uma fortuna avaliada em 24 mil milhões de euros. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Em Portugal, a distribuição do dinheiro não respeita as regras da paridade. Por cá, há mais ricos (36) do que ricas (14).

No entanto, o lugar cimeiro do ranking é de uma mulher: Fernanda Amorim e a família detém a maior fortuna do país, que ronda os 4 mil milhões de euros. De resto, os laços familiares são notórios na lista que será divulgada na quarta-feira pela revista Forbes Portugal.

A família Soares dos Santos, com vários nomes na lista, surge em segundo lugar. O patriarca Alexandre Soares dos Santos, que detêm a Jerónimo Martins, tem uma fortuna avaliada em 3500 milhões de euros.

Na lista, há também um lugar de destaque para o empresário e empreendedor José Neves, fundador da Farfetch, que ocupa a quarta posição.

Em estreia na lista dos mais ricos, está o homem dos cruzeiros do Douro: Mário Ferreira, que vendeu recentemente a empresa que agrupava as suas marcas, ingressa para a lista dos 20 mais ricos em Portugal.

Por fim, o futebol continua naturalmente a render vários milhões a um grupo encabeçado por Cristiano Ronaldo, que tem o lugar guardado com uma riqueza que ascende aos 439 milhões de euros. O seu empresário, Jorge Mendes, também consta na lista, com uma fortuna de 260 milhões.

Eis a lista dos 10 mais ricos em Portugal para a Forbes

1. Maria Fernanda Amorim & família

Fortuna: 4173 milhões de euros

Principais ativos: Galp, Corticeira Amorim, Tom Ford e imobiliário

2. Alexandre Soares dos Santos & família

Fortuna: 3554 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins e Walk"in Clinics

3. Vítor da Silva Ribeiro & família

Fortuna: 1192 milhões de euros

Principais ativos: Alves Ribeiro Construção, Banco Invest e Mundicenter

4. José Neves

Fortuna: 1010 milhões de euros

Principais ativos: Farfetch

5. Dionísio Pestana

Fortuna: 681 milhões de euros

Principais ativos: Grupo Pestana

6. Maria Isabel Martins dos Santos

Fortuna: 574 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins

7. Fernando Figueiredo dos Santos

Fortuna: 529 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins

8. Luís Amaral

Fortuna: 527 milhões de euros

Principais ativos: Eurocash e Stock Spirits

9. Luís Vicente

Fortuna: 525 milhões de euros

Principais ativos: Grupo Luís Vicente e Refriango

10. Luís Portela & família

Fortuna: 502 milhões de euros

Principais ativo: Bial