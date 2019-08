ANTRAM e motoristas não chegam a acordo sobre serviços mínimos para nova greve

© Lusa

A reunião entre ANTRAM e o sindicato dos motoristas de matérias perigosas terminou sem acordo. Ambas as partes estiveram reunidos várias horas no Ministério do Trabalho, mas não houve um acordo para definir os serviços mínimos da nova greve.

"Não há forma nem do sindicato nem a própria ANTRAM verificar ou ter noção dos níveis necessários para os serviços mínimos, decidimos então deixar os ministérios decidirem esses serviços mínimos para os fins de semana", disse Francisco São Bento, presidente do sindicato.

"A reunião de forma plena e pacífica. Consideramos que se deram alguns avanços na relação entre o sindicato e a ANTRAM. Acho que foi uma reunião bastante produtiva, futuramente temos previsões que darão bons frutos", explicou, admitindo que a greve pode ser desconvocada. "Essa possibilidade não está descartada", assumiu.

Por sua vez, o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou que "as partes concordam" que deve haver serviços mínimos, tendo a associação patronal proposto que estes fossem aos sábados, domingos e feriados.



"Essa proposta foi recusada pelo sindicato. O sindicato entende que devem ser as entidades governamentais a [decretar] a percentagem que deve constar nos serviços mínimos", assegurou o também advogado.



No entanto, André Matias de Almeida garantiu que patrões e sindicato chegaram a acordo relativamente a alguns pontos, nomeadamente para a área da saúde, tendo o sindicato aceitado que neste domínio os serviços mínimos fossem de 100%.



"A Antram continua de boa-fé negocial e a dizer que não negoceia com pré-avisos de greve. Entendemos que é na mediação que as partes se devem encontrar para ouvir os seus argumentos", concluiu.



Segundo a ata da reunião, a que a Lusa teve acesso, um dos pontos que mereceu a recusa do sindicato foi o abastecimento dos aeroportos.



"Relativamente aos aeroportos (...) não haverá necessidade de trabalho suplementar, nem aos sábados, domingos e feriados, uma vez que devem ser assegurados no período normal do trabalho", referiu o responsável sindical, citado no documento.



Neste encontro estiveram também presentes representantes da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) e da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).



A Anarec defendeu "não estar em condições de avaliar o impacto" que a greve dos motoristas poderá vir a ter, enquanto a Apetro alertou que "poderão ocorrer situações de rotura do abastecimento em serviços críticos".



Os ministérios das Infraestruturas, do Ambiente e Transição Energética, do Mar e da Saúde estiveram igualmente representados, mas "na qualidade de observadores".



À entrada para a reunião, Francisco São Bento já tinha anunciado que ia propor que não fossem decretados serviços mínimos, sublinhando que estes trabalhadores vão cumprir as 40 horas semanais, tal como obriga a lei.



Por sua vez, o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, referiu que o pré-aviso do sindicato era "dúbio" e que a proposta dos patrões não incluía serviços mínimos para durante a semana.



Entre 07 e 22 de setembro, os motoristas de matérias perigosas vão fazer greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados.