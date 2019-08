ANTRAM saúda desconvocação da greve. "É uma vitória do diálogo"

© António Cotrim/Lusa

A ANTRAM aplaude a decisão dos motoristas de matérias perigosas, que desconvocaram a greve, numa decisão tomada em plenário em Aveiras de Cima.

Em declarações à TSF, o porta-voz André Matias de Almeida diz que a opção do "é uma vitória para o país".

"Esta desconvocação da greve é uma vitória do diálogo, uma vitória da negociação sobre as armas e é uma vitória para o país na medida em que vai voltar a ter tranquilidade e poder abastecer sem pressão", disse o porta-voz da ANTRAM.

Para André Matias de Almeida, esta "é uma vitória do diálogo"

Em entrevista à TSF, André Matias de Almeida está convicto que os patrões vão chegar a um entendimento com os motoristas de matérias perigosas, tal como aconteceu com a Fectrans e o motoristas de mercadorias.

"Tivemos um processo de negociação que decorreu com total normalidade, tal como o processo com o SIMM. Estou absolutamente certo que este processo com o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas decorra com normalidade", sustenta.

André Matias de Almeida está otimista com vista a um acordo com o sindicato de Pardal Henriques

​​​​​​​André Matias de Almeida vincou ainda que não vê a desconvocação da greve como um recuo. "Sempre dissemos que estaríamos disponíveis para negociar se a greve fosse desconvocada. Não quero que a palavra recuo seja utilizada num termo alguma vez conotado com derrota. Não nenhum vencedor, mas há muitos derrotados. Há os trabalhadores, as empresas e todos os envolvidos neste processo negocial que teve um desgaste imenso", sublinha.