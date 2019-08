APA e ANA vão esclarecer população sobre o novo aeroporto

© Pixabay

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) convocou duas sessões de esclarecimento, no Montijo e em Alcochete, sobre o novo aeroporto. Este tipo de sessões é pouco comum quando decorre a consulta pública de um estudo de impacto ambiental que no caso do aeroporto do Montijo começou a 29 de julho e dura até 19 de setembro.



A APA adianta à TSF que perante as características do projeto considerou-se "pertinente a promoção, junto da população interessada, de sessões onde possam ser prestados todos esclarecimentos que os intervenientes considerem pertinentes e necessários".



As sessões contarão com a presença do promotor do projeto (a ANA, Aeroportos de Portugal) e os seus consultores, segundo a APA, e serão realizadas em Alcochete (no Fórum Cultural do concelho) e no Montijo (Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida) nos dias 5 e 9 de setembro, respetivamente, sempre com início às 17h30.



A decisão de convocar estas sessões (que não são obrigatórias) é da APA e já aconteceu no passado recente em obras como o prolongamento do Metro de Lisboa, as obras no Porto de Leixões ou o Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo.



A associação ambientalista Zero aplaude a decisão de convocar estes encontros que já foram comuns no passado, mas que, por demorarem muitas horas e levantarem muita discussão noutras obras polémicas, segundo Francisco Ferreira, caíram em desuso.

A Zero não se recorda de sessões deste tipo em dose dupla, como agora sobre o aeroporto, e apenas lamenta que as sessões só fossem convocadas para dois concelhos da Margem Sul pois o novo aeroporto do Montijo terá consequências numa zona muito mais vasta, por exemplo em Lisboa que por causa desta decisão continuará a ter um aeroporto no centro da cidade.