Armazenamento de combustíveis melhora a nível nacional

O armazenamento de combustíveis na Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) melhorou a nível nacional. Nos 316 postos REPA estavam esta manhã disponíveis 62% da capacidade para o gasóleo e 44% para a gasolina, uma melhoria de oito pontos percentuais para o gasóleo e três pontos para a gasolina.



Beja continua a ser o distrito do país com menos combustível disponível. Nas 11 bombas do distrito, os tanques de gasóleo estão a 40% e os da gasolina a 29%.

Em Faro - que no princípio da greve chegou a ter disponibilidade de combustíveis na ordem dos 20% - os 22 postos do distrito estão com o gasóleo a 54% de e a gasolina a 40%.

As informações a nível nacional podem ser consultados no site da Entidade Nacional para o Setor Energético.