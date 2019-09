Banco CTT lidera queixas dos clientes bancários no crédito à habitação

© Amin Chaar / Global Imagens

Por Hugo Neutel 25 Setembro, 2019 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco CTT lidera as queixas dos clientes bancários no crédito à habitação. Os dados são do Banco de Portugal, que avança também que as contas de serviços mínimos na banca estão a disparar, com um crescimento de 55%.

Pub Pub

O supervisor afirma que as queixas dos clientes dos bancos cresceram 5% nos primeiros seis meses do ano e revela quais as instituições com maior número de queixas.

Pub Pub

Nas contas de depósito à ordem, os bancos com mais reclamações em relação ao número de contas são o Deutsche Bank, o Banco CTT e o ActivoBank. No outro extremo estão o Crédito Agrícola Mútuo, o Montepio, e o BEST.

Já no crédito à habitação, o Banco CTT fica no primeiro lugar destacado, com uma média de quase três denúncias por cada mil contratos, um valor mais de seis vezes superior à média do sistema financeiro. Neste capítulo os bancos com menos queixas são o BPI, o Crédito Agrícola e o Bilbao Vizcaya.

Nos primeiros seis meses do ano houve um total de 8 mil reclamações numa média de 44 por dia - é uma subida de cerca de 5% em relação ao mesmo período de 2018.

O supervisor esclarece na Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental que as contas de depósito representam 32% das denúncias, o crédito aos consumidores 27% e o crédito à habitação 12%.

Em 6 de 10 reclamações analisadas o supervisor não detetou indícios de infração. Nos outros casos, as situações foram resolvidas pelas instituições de crédito, por iniciativa própria ou por exigência do regulador.

A fiscalização à banca no primeiro semestre resultou em três processos de contraordenação a três instituições, mais de 250 instruções de correção e 40 recomendações.

O documento revela também que entre janeiro e junho foram abertas perto de 21 mil contas de serviços mínimos bancários. No total já existem quase 79 mil. É um aumento de 55% em relação ao valor registado um ano antes.

As contas de serviços mínimos disponibilizam por um preço máximo de 4 euros e 35 cêntimos por ano, um conjunto de serviços básicos que incluem a conta, um cartão de débito, acesso ao homebanking e transferências.

No primeiro semestre do ano foram concedidos mais de 740 mil novos créditos aos consumidores - uma queda de 3% em relação a 2018. O supervisor detetou indícios de incumprimento em dez.