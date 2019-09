Sede do Banco Central Europeu © © Ralph Orlowski/Reuters

O Banco Central Europeu (BCE) desceu, esta quinta-feira, como esperado, a taxa dos depósitos bancários para -0,50%, menos uma décima que a anterior, afirmou um porta-voz da instituição.

O porta-voz do BCE adiantou que as outras duas taxas de juro diretoras do BCE se mantiveram.

Notícia em atualização