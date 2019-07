Candidaturas à emissão obrigacionista para o turismo superam quatro vezes o esperado

Por Carolina Rico com Cláudia Arsénio 16 Julho, 2019 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

A procura pelo empréstimo obrigacionista para o setor do turismo recebeu 76 candidaturas e atingiu os 420 milhões de euros, um valor quatro vezes acima do inicialmente esperado.

O objetivo é que as empresas possam financiar-se com recurso a obrigações grupadas e reduzam dependência do sistema bancário.

Em declarações à TSF, o ministro da Economia garante que o processo está a correr melhor do que o esperado.

"A procura superou largamente as nossas expectativas, disse Pedro Siza Vieira, "o que significa que existe um grande apetite por parte das empresas por novos tipos de financiamento".

O ministro da Economia admite, no entanto, que não vai ser possível responder aos pedidos das 76 empresas.

Pedro Siza Vieira admite alargar o sistema outras áreas.

O prazo para a apresentação de candidaturas terminou esta terça-feira e até 13 de setembro será feita a seleção das empresas, e posteriormente a estruturação e colocação da emissão, até 15 de outubro.

Este foi o primeiro empréstimo obrigacionista lançado em Portugal acessível a PME (pequenas e médias empresas) e mid-caps - sociedades que empreguem até 3.000 funcionários.

A emissão tem um prazo a sete anos e um financiamento de 15 milhões de euros por empresa, com 30% de garantia pública, através do Fundo de Contragarantia Mútuo.