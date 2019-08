CDS realça "forte personalidade" de Soares Santos, um "empresário emblemático"

"O setor da distribuição nacional ficará para sempre com a sua marca indelével" © Vítor Rios/Global Imagens

O CDS-PP salientou este sábado a "forte personalidade" de Alexandre Soares dos Santos, que morreu na sexta-feira em Lisboa, aos 84 anos, reconhecendo-o como "um dos empresários mais emblemáticos e marcantes nos últimos 50 anos em Portugal".

"O CDS-PP lamenta a morte do empresário Alexandre Soares dos Santos e destaca o papel relevante que, desde cedo, teve na economia, na sociedade e na cultura portuguesas", sublinham os democratas-cristãos, em comunicado.

Para os centristas, Alexandre Soares dos Santos destacava-se "pela presença imponente que não deixava ninguém indiferente", recordando que era "alguém que levou a sério a responsabilidade social".

O CDS lembra ainda importância do grupo Jerónimo Martins (JM) para economia portuguesa e que o setor da distribuição ficará para sempre com a marca do empresário.

"O setor da distribuição nacional ficará para sempre com a sua marca indelével, e o país com a herança de um dos grandes grupos empresariais nacionais", escreve o partido, transmitindo "os mais profundos sentimentos à família enlutada".

Elísio Alexandre Soares dos Santos nasceu no Porto em 1934, começando a carreira profissional em 1957 na Unilever e depois, até 1967, foi diretor de marketing da Unilever Brasil, entrando no ano seguinte para o conselho de administração da JM como administrador-delegado, cargo que acumulou com o de representante na 'joint-venture' com a Unilever.

Em fevereiro de 1996 passou para a presidência do conselho de administração da JM, cargo que ocupou até abril de 2003, quando passou a presidente não executivo ('chairman'), até 18 de dezembro de 2013.

Em 2009, Alexandre Soares dos Santos criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal "Pordata", Base de Dados do Portugal Contemporâneo, e lançou uma coleção de livros de ensaio, a preços reduzidos, sobre temas da atualidade.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou-o, em abril de 2017, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial.