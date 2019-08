Centeno: "Juros da dívida a 10 anos já são inferiores aos de Espanha"

Por TSF 30 Agosto, 2019 • 22:32 Partilhar este artigo Facebook

Os juros da dívida portuguesa a 10 anos já são mais baixos que os da Espanha. A informação foi avançada esta sexta-feira pelo ministro das Finanças. Em entrevista à RTP3, Mário Centeno considera que este é um indicador "extraordinário" para o país.

"A taxa de juro portuguesa a 10 anos no mercado internacional passou pela primeira vez para níveis inferiores à de Espanha. É um indicador extraordinário, que agora temos de conseguir manter. É um indicador da credibilidade e da sustentabilidade de todo o processo económico e financeiro", referiu o governante, que mantém a meta de crescimento da economia para este ano em 1,9 por cento.

"Mantemos as metas. Os números que temos observado em 2019 são compatíveis com essas metas. Reforçam também a mensagem de convergência com a média da zona euro e da União Europeia (...) Estou confiante que as metas vão ser cumpridas", sustentou.

Nesta entrevista à RTP, Mário Centeno admitiu, no entanto, que a atual carga fiscal é "elevada e deve ser reduzida", considerando que a redução não ser efetuada "à custa das gerações futuras". "Uma das razões para estar confiante em Portugal e face ao futuro é que nós não estamos a impor nenhum custo adicional com o orçamento de 2019 e com os orçamentos futuros, porque temos um orçamento equilibrado. E os impostos de hoje servem para pagar as despesas de hoje", vincou.