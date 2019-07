Chelas-Barreiro. Nova ponte sobre o Tejo é prioridade para 2030

Este é apenas um dos 100 projetos do Partido Socialista inscritos no Programa Nacional de Investimento (PNI) 2030 © Jorge Amaral/Global Imagens

A construção de uma terceira ponte sobre o Tejo no eixo Chelas-Barreiro volta a ser uma prioridade do Partido Socialista para a próxima década, adianta o Negócios. O projeto da terceira travessia do Tejo (TTT) era uma iniciativa do Governo de José Sócrates, em 2009, que foi anulado um ano depois, devido à conjuntura económica do país.

Este é apenas um dos 100 projetos do Partido Socialista inscritos no Programa Nacional de Investimento (PNI) 2030.

A terceira travessia do Tejo é também uma prioridade para 2030 para o Bloco de Esquerda e para o PCP, apesar de os dois partidos à esquerda do PS discordarem no tipo tráfego.

O PCP defende que a futura ponte deve ser rodoferroviária, enquanto o Bloco de Esquerda defende que a ponte deve ser exclusivamente ferroviária.

Já na proposta do grupo parlamentar do PS não é feita qualquer referência a que tipo de tráfego deve destinar-se a ponte.