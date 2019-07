CIP concorda com medidas de Rui Rio. "Vão no caminho certo"

António Saraiva concorda com a intenção do PSD em reduzir a carga fiscal. © Tony Dias/Global Imagens

O presidente da CIP considera que as medidas apresentadas pelo líder do PSD, Rui Rio, vão no caminho certo.

Em entrevista à TSF, António Saraiva concorda com a redução do IRC seja feita de forma gradual ao longo dos quatro anos da legislatura, sublinhando o envio de um sinal positivo aos agentes económicos.

"Só podemos aplaudir por que está demonstrado" a eficácia da medida, explicou o líder da CIP, dando o exemplo do efeito de uma medida idêntica executada pelo Governo de Passos Coelho.

"Um maior estímulo à atividade económica, uma melhor possibilidade que as empresas tenham de agilizar os seus investimentos, desenvolverem melhor as suas atividades. Isso estimula a economia, que acaba por aumentar a receita fiscal", sublinhou.

O presidente da CIP concorda com a descida da carga fiscal, defendida por Rui Rio.

Para António Saraiva, este é um sinal positivo que se dá aos agentes económicas, que considera serem muito importantes porque se gera "confiança".

O presidente do PSD apresentou esta sexta-feira uma série de medidas que promete incluir no seu programa de Governo. Rui Rio pretende reduzir a carga fiscal, que está em "níveis históricos".

António Saraiva concorda com a descida do IRC, que na sua opinião, dá um sinal positivo aos agentes económicos.

Além do IRC, o líder social-democrata anunciou a intenção de reduzir os escalões do IRS, o IVA da eletricidade e do gás e ainda o imposto adicional do IMI.